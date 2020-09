De twee gebouwen van de Universiteit van Amsterdam die zijn gevestigd aan de Grimburgwal blijven nog zeker een week gesloten. Een groot stuk van de kademuur is daar afgelopen dinsdag ingestort.

De universiteit geeft aan te willen wachten totdat het onderzoek naar de oorzaak van de verzakking is afgerond. Ook vinden er momenteel nog werkzaamheden plaats om ervoor te zorgen dat de ingestorte muur ondersteund wordt.

De colleges worden daarom tijdelijk verplaatst naar een ander gebouw van de Amsterdamse universiteit, of de colleges vinden online plaats.

De gemeente laat vrijdag weten dat "een combinatie van factoren een rol heeft gespeeld bij het instorten van de wand". Daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan.

Het verlengde van de bezweken kade is uit voorzorg afgezet. Ook is de vaarroute via de Grimburgwal voorlopig afgesloten, met behulp van twee dekschuiten.

Duikers maken ondertussen de bodem van de gracht schoon, ook verwijderen zij het slechte deel van de kade. De gemeente zal binnenkort damwandplanken plaatsen tegen de kademuren die nog overeind staan.