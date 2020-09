Meer dan de helft van de bewoners van het verpleeghuis aan het Anton de Komplein in Amsterdam-Zuidoost is besmet met het coronavirus. Zestien van de dertig bewoners zijn positief getest op het virus. Dat bevestigt een woordvoerder van Cordaan vrijdag aan nieuwspartner AT5.

Nadat een paar bewoners lichte ziekteverschijnselen hadden, is iedereen getest. De uitslag werd donderdag bekend.

"Het zijn cliënten met dementie, dus het is lastig om te herkennen of ze symptomen hebben", zegt de woordvoerder van zorgorganisatie Cordaan tegen AT5. "Wat we nu weten, is dat de klachten relatief licht zijn, ze zijn a-symptomatisch."

De besmette bewoners zijn op een etage ondergebracht. Daar krijgen ze ook medische zorg als dat nodig is. Het zorgpersoneel is beschermd en draagt onder meer medische mondkapjes en brillen.

Op deze locatie van Cordaan waren eerder nog geen bewoners besmet met het coronavirus.