Het lerarentekort in Amsterdam is kleiner dan een jaar geleden. Dat schrijft wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) vrijdag in een brief aan de gemeente, na rondvraag in augustus onder grote scholen in de stad.

Wel is er volgens Moorman sprake van een tijdelijke en kwetsbare situatie, omdat het lerarentekort ongelijk is verdeeld over de stad. Ook zijn er nog verborgen vacatures en vallen docenten uit vanwege het coronavirus. Aan de andere kant zorgt de coronacrisis ervoor dat meer zzp-leraren in loondienst zijn gaan werken.

De wethouder nam eerder maatregelen om leraren tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Zo krijgen ze voorrang op een sociale huurwoning en hebben ze recht op een toelage op hun salaris. Ook zijn kleinere scholen en klassen samengevoegd.

Volgens Haico van Velzen van de Stichting Westelijke Tuinsteden, waar zestien basisscholen onder vallen, blijft het lerarentekort een structureel probleem. "We zien dat zzp'ers door de coronacrisis kiezen voor de veiligheid van een vaste baan", zegt Van Velzen tegen AT5. "Maar de kans bestaat dat zodra de economie weer beter wordt zij ook weer vertrekken."

Het beeld van het lerarentekort is een indicatie. De gemeente komt in het najaar met een lerarenmonitor, waarin te zien is hoeveel leraren er per stadsdeel nodig zijn.