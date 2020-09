De 29-jarige Khalid O. heeft donderdag tijdens een inleidende zitting ontkend dat hij in de nacht van 30 op 31 mei twee vrouwen heeft beschoten op de Verbindingsdam in Amsterdam-Oost.

De twee vrouwen werden om 5.30 uur uit het niets beschoten door een man terwijl ze over de Verbindingsdam liepen. Een van de slachtoffers werd in haar buik geraakt. Naar omstandigheden gaat het goed met de vrouwen.

Justitie verdenkt O. van tweevoudige poging tot moord. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) ging het om een willekeurige actie en kenden O. en de slachtoffers, twee Turkse expats, elkaar niet.

Het OM wil O. laten onderzoeken door deskundigen in het Pieter Baan Centrum (PBC). Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk. De rechter heeft besloten dat O. voorlopig moet blijven vastzitten.

Het OM en justitie stellen op basis van camerabeelden en getuigenverklaringen vast dat O. de man was die de twee vrouwen beschoot. In zijn woning is dezelfde kleding aangetroffen als de kleding die de man op de brug droeg.

Verder heeft de man een moedervlek op zijn linkerbeen, O. heeft ook een moedervlek op die plek. Daarnaast verklaren de slachtoffers vlak voor het schietincident te zijn uitgescholden door een man in een portiek aan de Borneolaan, de portiek waar de verdachte woont.

Doorgeladen vuurwapen met acht patronen

O. werd een dag na het incident aangehouden in zijn woning. De politie trof hier een doorgeladen vuurwapen met acht patronen aan.

De verdachte ontkent bij de politie en de rechtbank dat hij geschoten heeft. O. heeft een strafblad en is in het verleden veroordeeld voor lichte geweldsincidenten en vermogensdelicten.

De advocaat van O., Anis Boumanjal vroeg de rechtbank om de voorlopige hechtenis te schorsen. Volgens hem is zijn cliënt op geen enkele manier te linken aan het schietincident. Zo stelt de advocaat dat de kleding niet exact hetzelfde is en dat het wapen dat in de woning is gevonden zwart is, terwijl de slachtoffers verklaren een goudkleurig wapen te hebben gezien.

Ook is uit onderzoek niet gebleken dat het aangetroffen wapen in de woning van O. ook is gebruikt bij het schietincident op de Verbindingsdam. Volgens de officier van justitie is het nog niet mogelijk de kogel uit de buik van het slachtoffer te halen om te kijken of deze matcht met het gevonden vuurwapen.