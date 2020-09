Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de procedure om het IJplein in Amsterdam, met de betonnen huizenblokken in pasteltinten ontworpen door architect Rem Koolhaas, aan te wijzen als beschermd stadsgezicht.

Het IJplein staat bekend om zijn bijzondere architectuur. De bouwblokken zijn zo gebouwd dat zoveel mogelijk bewoners vanuit hun woning het IJ kunnen zien.

Wethouder Marieke van Doorninck van Ruimtelijke Ordening laat weten dat de noordoever van het IJ de afgelopen jaren erg veranderd is. "Daarom is het belangrijk dat we waardevolle stukken stad koesteren. Door de procedure te starten waarmee het IJplein de status beschermd stadsgezicht krijgt, behouden we de bijzondere kenmerken van het plein voor de toekomst."

VvE 't IJ deed de aanvraag tot aanwijzing van beschermd stadsgezicht. Deze status moet het IJplein beschermen tegen sloop en andere ingrijpende plannen. Aanpassingen in het straatbeeld als nieuwe bebouwing of het verhogen van bestaande huizen zullen in de toekomst dan strenger beoordeeld worden. De aanvraag moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad.