Ajax-directeur Edwin van der Sar heeft donderdagochtend op basisschool De Blauwe Lijn in Amsterdam-Zuidoost het startschot gegeven voor het project Veilig fietsen naar school. Daarmee wil de Edwin van der Sar Foundation samen met de ANWB het stijgende aantal jonge verkeersslachtoffers dat hoofd- en hersenletsel oploopt terugdringen.

De kinderen van groep 3 en 4 kregen een gratis fietshelm onder toeziend oog van de voormalig Ajax-doelman.

"Het wordt steeds drukker op straat, maar we vinden het belangrijk dat kinderen blijven bewegen en op de fiets naar school komen. Mocht er een keer een ongeluk gebeuren, dan kan een fietshelm ernstiger voorkomen", benadrukt Van der Sar.

De komende weken gaat het project verder en worden er in totaal 50.000 helmen uitgedeeld. Dat wordt gedaan op zo'n twintig basisscholen in de regio Amsterdam.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er in 2017 voor het eerst meer verkeersslachtoffers op de fiets dan in de auto. Van alle fietsers die ernstig gewond raken heeft bijna een derde hoofd- of hersenletsel.