De Universiteit van Amsterdam (UvA) ontdekte al op 18 augustus een verzakking van de bestrating op de Grimburgwal en startte een onderzoek. Dinsdag stortte een deel van de kademuur in.

Na de ontdekking werd de achterkant van de twee universiteitsgebouwen afgesloten voor studenten en medewerkers.

"Er is direct een onderzoek gestart naar de oorzaak van de verzakking", schrijft de universiteit donderdag. "Dit onderzoek en de bijhorende werkzaamheden waren nog gaande. Zo stond er deze week een extra camera-inspectie gepland."

In mei was het straatwerk op de kademuur nog vernieuwd. Het is niet duidelijk wat er precies is misgegaan. De universiteit werkt in het onderzoek nauw samen met de gemeente Amsterdam.

Een woordvoerder van de gemeente liet eerder weten dat de oorzaak van het instorten van de kademuur mogelijk een sinkhole is. Dat is een ondergrondse uitspoeling van de grond, waardoor uiteindelijk de grond aan de oppervlakte instort. Een lek in de waterleiding kan hieraan bijdragen.

Noodvoorziening om kademuur te stutten

De gemeente heeft een noodvoorziening getroffen om de kademuur te stutten. De staat van de panden wordt de komende dagen gemonitord.

Tijdens het instorten van de kademuur waren een aantal personen aanwezig in de panden. De gebouwen blijven in ieder geval tot het einde van de week gesloten. De lessen zijn verplaatst naar andere locaties. Vrijdag moet meer duidelijkheid komen over een mogelijke heropening.