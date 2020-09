Nachtclubs en discotheken mogen door de geldende coronamaatregelen niet zomaar open. Een groep Amsterdamse initiatiefnemers roept op om daar zaterdag tegen te gaan demonstreren op het Museumplein.

De manifestatie is bedoeld voor nachtclubs, discotheken en alles daaromheen. "We willen laten zien dat de nood hoog is", zegt Pieter de Kroon, voorzitter van het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC) en een van de initiatiefnemers van De Nacht Wacht.

"De nacht staat op omvallen", vervolgt hij. "En je moet dan niet alleen denken aan uitbaters en personeel van clubs. Maar ook aan dj's, portiers, programmeurs en bijvoorbeeld danseressen."

Eigen ideeën voor een coronaproof heropening van het nachtleven zijn er genoeg. "Maar vanuit Den Haag is er afgelopen maandag pas voor het eerst een gesprek geweest. Er is nu veel te weinig aandacht vanuit de landelijke politiek", zegt De Kroon.

Veiligheid in het geding

Jongeren gaan nu op grote schaal naar illegale feesten. "Nu gebeurt dat nog buiten, maar wat als het straks kouder wordt? Dan gaan ze op zoek naar binnenlocaties. Zonder portiers, brandveiligheid en nooduitgangen. Wij bieden nu niet de veilige omgeving waar een grote groep begintwintigers normaal gesproken in uit kan gaan."

De manifestatie op het Museumplein is voor betrokkenen en publiek uit het uitgaansleven in heel Nederland, zegt De Kroon. Iedereen wordt opgeroepen zich aan de coronamaatregelen te houden.