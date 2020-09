De gebouwen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) die ter hoogte van de ingestorte kade op de Grimburgwal staan, blijven in ieder geval tot zondag gesloten. Dat laat de UvA weten in een mail aan het personeel. De kademuur stortte dinsdag deels in.

Op de kade staat onder meer de onderwijsbalie van de faculteit kunstgeschiedenis- en geesteswetenschappen.

Een woordvoerder van de gemeente laat aan nieuwspartner AT5 weten dat de oorzaak vermoedelijk een sinkhole is. Dat is een ondergrondse uitspoeling van de grond, waardoor uiteindelijk ook de bovenkant instort. Een lek in de waterleiding kan daar bijvoorbeeld de oorzaak van zijn.

Veel bruggen en kademuren in de stad zijn er slecht aan toe. Daar is inmiddels een plan van aanpak voor gemaakt.