De kademuur van de Grimburgwal in het centrum van Amsterdam is dinsdag deels ingestort.

De oorzaak voor het afbreken van de kade is nog onbekend.

Wethouder Sharon Dijksma heeft eerder haar zorgen geuit bij nieuwspartner AT5 over de kades en bruggen in de stad. De kades zijn oud, worden te zwaar belast en door bezuinigingen is er volgens de wethouder een grote achterstand in het onderhoud.

De wethouder vertelde ook dat er bij sommige kades maatregelen genomen moeten worden.

Dijksma is op dit moment aanwezig bij de ingestorte kade.