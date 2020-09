De politie heeft dinsdagochtend een 23-jarige verdachte aangehouden in het onderzoek naar een man die zich in mei voordeed als politieagent en zo een bankpas van een 89-jarige wist te bemachtigen in Amsterdam-West.

Het slachtoffer werd gebeld door politieagent Hendriks van bureau Marnixstraat. Hij vertelde dat er iets aan de hand zou zijn met haar bankrekening.

Vervolgens zei hij dat een collega de bankpas zo kwam ophalen. Met de gestolen bankpas werden uiteindelijk verschillende grote bedragen gepind.

In het onderzoek kwamen camerabeelden van de verdachte naar boven. Hij wordt ervan verdacht de pinpas van de vrouw te hebben opgehaald en daarmee gepind te hebben.

Het is niet duidelijk of de aangehouden man zich ook heeft voorgedaan als politieagent Hendriks. De recherche onderzoekt daarom ook de betrokkenheid van andere personen.