Een 49-jarige man uit het Verenigd Koninkrijk die wordt verdacht van een zedendelict in 1993 in het Erasmuspark in Amsterdam-West, blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam maandag besloten.

De man zou een vrouw op gewelddadige wijze hebben verkracht toen ze haar honden uitliet in het park.

Het DNA-profiel van de dader is destijds vastgesteld en opgeslagen in een Engelse databank.

De Engelse DNA-databank is in september 2019 vergeleken met de Nederlandse databank, waarna de verdachte in april dit jaar is aangehouden in Manchester. De man werd afgelopen vrijdag overgedragen aan Nederland.