De Koninklijke Marechaussee heeft vrijdag in een onderzoek naar mensensmokkel en -handel een 27-jarige man en een 38-jarige vrouw in hun woning in Amsterdam aangehouden. Zij worden maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De Amsterdammers worden verdacht van het illegaal tewerkstellen van Zuid-Amerikaanse vrouwen in de prostitutie. De vrouwen beschikken niet over de vereiste verblijfsdocumenten en werkvergunningen.

Tijdens de inval werd ook een andere woning doorzocht. In dit pand bracht het tweetal enkele Zuid-Amerikaanse vrouwen onder. In de woningen zijn onder meer gegevensdragers, geld en verschillende goederen aangetroffen en in beslag genomen.

De verdachten zijn in verzekering gesteld. Het onderzoek vindt plaats onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland, omdat de Amsterdammers eerst opereerden vanuit een woning en hotels in Apeldoorn.