Een vrouw is in de nacht van zondag op maandag zwaar mishandeld in de Kromme Mijdrechtstraat in het Amsterdamse stadsdeel Zuid. De politie heeft een 31-jarige man en een 32-jarige vrouw uit Amsterdam aangehouden.

Rond 4.00 uur ontving de politie een melding over een ruzie op straat. De tipgever zei dat hij een vrouw op de grond zag liggen. Toen de agenten ter plaatse kwamen, troffen zij inderdaad een gewonde vrouw aan.

Het slachtoffer is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ze is buiten levensgevaar. De verdachten zitten op dit moment vast en worden maandag gehoord.

De recherche is op zoek naar getuigen van de mishandeling.