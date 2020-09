De politie heeft zondag zes zakkenrollers aangehouden in het centrum van Amsterdam. Een van de verdachten is een bekende horlogedief. Na een tip van de Spaanse politie kon de dief worden aangehouden.

Twee mannen op het Damrak deden verschillende pogingen tot zakkenrollen en slaagden daar twee keer in.

De laatste poging ging anders dan verwacht, want ze probeerden het bij een politieagent in burger. Het tweetal werd opgepakt. Later die middag werd er nog een zakkenroller op heterdaad betrapt.

De politie heeft zondag ook hulp gekregen van Spaanse collega's. Zij hadden via sociale media gezien dat er een bekende horlogedief in Amsterdam was en tipten gelijk de Amsterdamse politie.

Door die tip wisten agenten de bekende dief, en twee medeverdachten, aan te houden. Agenten troffen drie gestolen rolex-horloges bij hen aan.