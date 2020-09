Dat de inwoners van Amsterdam steeds meer moeite hebben met de naleving van de regel om 1,5 afstand van elkaar te houden, komt vooral door het gebrek aan een einddoel. Dat concludeert de Universiteit van Amsterdam (UvA) op basis van eigen onderzoek naar de maatregel.

In februari was nog lang niet duidelijk hoe groot de gevolgen van het coronavirus voor de stad waren, maar daar kwam snel verandering in toen op 15 maart de anderhalvemetermaatregel werd ingevoerd.

Benjamin van Rooij, hoogleraar Recht en Samenleving aan de UvA, onderzocht hoe inwoners van de stad zich de afgelopen maanden hebben verhouden tot die maatregel. "Of Amsterdam zich een beetje aan de regels houdt? Als je door het centraal station loopt, zie je dat mensen zich nauwelijks meer bewust aan die anderhalvemetermaatregel houden."

Volgens Van Rooij is het gebrek aan een einddoel het probleem. "Het einddoel leek eind maart en begin april ongeveer twee weken te zijn. Dat doen mensen wel even. Maar nu weten we hoe het zit: dit kan maanden duren."

Van Rooij verwacht daarnaast dat met de herfst en winter in aantocht het voor het kabinet moeilijker wordt om de bevolking te overtuigen van het belang van de maatregelen tegen het coronavirus.

"In de zomer is bijna niemand verkouden, maar in december is bijna iedereen wel een keer verkouden. Gaan we dan ook nog in quarantaine? En niet naar werk en naar vrienden toe? Het appel op de bevolking kunnen we een aantal keer doen. Maar als we dat heel lang moeten doen, raakt het op", aldus Van Rooij.