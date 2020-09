Op het parkeerterrein langs de Laan van Nieuwer-Amstel in Amstelveen is zaterdagnacht een illegaal feest stopgezet. Hierbij waren honderden mensen aanwezig.

Het feest vond plaats op een parkeerterrein ter hoogte van het gemeentehuis. Rond 2.30 uur werden de eerste meldingen van geluidsoverlast gedaan.

Nadat agenten ter plaatse waren gekomen, kregen alle feestgangers een waarschuwing. Vervolgens werd het feest beëindigd en vertrokken alle bezoekers.

De politie is de afgelopen maanden vaker bezig geweest met het beëindigen van illegale feesten. In het Amsterdamse Bos werd twee keer een illegaal festival ontruimd. Ook in Amsterdam zijn meerdere feesten stopgezet, zoals bij De Nieuwe Meer en in Westpoort.