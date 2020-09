De woning aan de Nieuwersluishof in Amsterdam Zuidoost die in de nacht van woensdag op donderdag meermaals is beschoten, is op last van burgemeester Femke Halsema gesloten.

Het appartement blijft drie maanden dicht. De burgemeester heeft het pand laten sluiten 'om de rust en het vertrouwen terug te brengen in deze buurt waar ook kinderen wonen'. Dat meldt een woordvoerder aan nieuwspartner AT5.

De bewoner wordt momenteel ergens anders ondergebracht. De gemeente en de politie houden de buurt de komende periode nauwlettend in de gaten.