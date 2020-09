Een barbershop in Amsterdam is op last van de gemeente gesloten nadat het pand vrijdagnacht is beschoten. Het pand is voor de tweede nacht op een rij doelwit van geweld: donderdagnacht vond er nog een explosie voor het gebouw plaats. Beide nachten zijn geen gewonden gevallen.

Barbershop 'Alles in Bedrijf' op de Slotermeerlaan in Amsterdam-West wordt voor onbepaalde tijd gesloten, omdat het veiligheidsgevoel en de openbare orde in de buurt zijn aangetast, schrijft burgemeester Femke Halsema in het persbericht.

De beschietingen vonden plaats rond 4.20 uur vrijdagnacht. Vermoedelijk werden de schoten gelost door twee mannen op een motorscooter, meldt een politiewoordvoerder op basis van getuigen aan NU.nl. In totaal zijn er vijf schoten gelost.

De kapperszaak werd vorige maand geopend door voetballer Hakim Ziyech en wordt uitgebaat door kickbokser Aziz Kallah, aldus Het Parool . Het bedrijf staat op de naam van Kallahs vader Saïd, die in 2009 is ontvoerd.

De recherche onderzoekt momenteel de aanleiding voor de incidenten nog. Volgens bronnen van de hoofdstedelijke krant is het geweld het gevolg van een ruzie in het Amsterdamse uitgaansleven.