Woonplaza A2 aan de Sijsjesbergweg in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost is vanaf zaterdag weer open. Op 6 augustus werd het complex gesloten nadat er scheuren in het gebouw werden gezien.

"De oorzaak was een constructieve fout", laat vastgoedbedrijf CBRE weten aan nieuwspartner AT5. "De afgelopen drie weken is er hard gewerkt aan het verhelpen van deze onveilige situatie en aan de heropening van Woonplaza A2."

Het complex is 30.000 vierkante meter groot. In het woonplaza zijn meerdere doe-het-zelfwinkels gevestigd, zoals Gamma en Leen Bakker.