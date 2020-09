De 'Boom Die Alles Zag' die in de Amsterdamse Bijlmer staat is verkozen tot 'Boom Van Het Jaar' van de provincie Noord-Holland. De iconische boom overleefde de Bijlmerramp op 4 oktober 1992.

Een vakjury heeft de boom uitgekozen. De boom kan nu ook verkozen worden tot de landelijke verkiezing van mooiste boom.

Tanja Jadnanansing, voorzitter van stadsdeel Amsterdam-Zuidoost, is zeer vereerd met de nominatie. "Het zou bemoedigend zijn als hij Boom van het Jaar zou worden, want de 'Boom Die Alles Zag' betekent veel voor ons allemaal." Het gebied waar de boom deel van uitmaakt, het Bijlmermuseum, is sinds 2018 beschermd stadsgezicht.

De Bijlmerramp vond plaats op 4 oktober 1992 toen een vliegtuig neerstortte op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg in de wijk Bijlmermeer. Bewoners en nabestaanden hebben de plek rond deze boom vrijwel direct na de ramp ingericht als herdenkingsplek.