Een persoon is vrijdagochtend gewond geraakt bij een brand op het Bijlmerplijn in Amsterdam-Zuidoost. De brand is inmiddels geblust.

De brandweer rukte vrijdagochtend uit voor een middelbrand op het Bijlmerplein. Het slachtoffer is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het vuur is inmiddels geblust. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.