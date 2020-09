De politie heeft donderdag een verdachte aangehouden in verband met het schietincident op de hoek van de Panamalaan en de Borneolaan in Amsterdam dat plaatsvond in de nacht van zaterdag 2 mei op zondag 3 mei. Dat meldt de politie vrijdag. Bij het schietincident werd een 29-jarige Amsterdammer doodgeschoten.

De verdachte zit in alle beperkingen en wordt vrijdag voorgeleid. De politie sluit meerdere aanhoudingen in de zaak niet uit.

Na het schietincident begin mei heeft de politie een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgestart om de zaak te onderzoeken. Dat onderzoek leidde donderdag tot een aanhouding.