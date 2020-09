Een explosie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een ruit van een kapperszaak aan de Slotermeerlaan in Amsterdam Nieuw-West vernield. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar vuurwerk.

De knal was rond 4.15 uur in de omgeving te horen, waarna omwonenden de politie inschakelden. Ter plaatse deed een team van de Forensische Opsporing en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoek. De omgeving werd daardoor tijdelijk afgezet.

Het gaat volgens de politie om twee daders. Ze zijn vlak na het incident weggevlucht in onbekende richting.

Het raam van de kapperszaak is vernield, maar er vielen geen gewonden. De politie vermoedt dat de explosie is veroorzaakt door zwaar vuurwerk, maar dat is nog niet vastgesteld.