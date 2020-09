De veertigjarige man die maandagavond rond 18.00 uur met ernstige verwondingen werd aangetroffen naast het Christoffel Plantijnpad in de Amsterdamse wijk Slotervaart is in het ziekenhuis overleden, maakt de politie donderdagmiddag bekend.

De verwondingen van de man geven de politie nog altijd aanleiding om de dood van de man als een misdrijf te onderzoeken, maar ook andere scenario's worden niet uitgesloten.

De man, die een zwervend bestaan leidde, werd maandag door een voorbijganger gevonden in een groenstrook langs de weg.

De politie heeft in de buurt van de plaats delict een tekstkar geplaatst met de vraag of getuigen en mensen met informatie zich willen melden. Ook wordt er nog altijd gezocht naar beeldmateriaal van het mogelijke incident, maar ook van de aanlooproutes naar het Christoffel Plantijnpad.