Een automobilist is in de nacht van woensdag op donderdag met een elektrische auto van het merk Jaguar tegen een vangrail aangereden op de Nieuwe Leeuwarderweg in het Amsterdamse stadsdeel Noord. De bestuurder was in slaap gevallen achter het stuur.

De man raakte slechts lichtgewond, maar de ravage was enorm. De vangrail is door de klap volledig uit de grond getrokken en de auto is total loss.

Vanwege de enorme impact is de man ter controle naar een ziekenhuis gebracht.

Omdat het om een elektrische auto ging en de veiligheid eerst gegarandeerd moest worden, duurde het enige tijd voordat de wagen weggesleept kon worden. De oprit naar de Nieuwe Leeuwarderweg zal nog enige tijd afgesloten blijven voor reparaties.