Een fietser is donderdagochtend onder een auto terechtgekomen op de rotonde waar de Vlaardingenlaan en de Overschiestraat samenkomen in Amsterdam Nieuw-West. De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Hij kwam klem te zitten onder de auto en moest worden bevrijd. Volgens een woordvoerder van de politie is het slachtoffer bij kennis.

Op een foto is te zien dat er veel hulpdiensten aanwezig waren. Een traumateam werd opgeroepen en ook de brandweer en politie waren met een aantal voertuigen ter plaatse. De rotonde is voorlopig afgezet.

Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.