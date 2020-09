Openbare basisschool De Ster in de Amsterdamse wijk Gein is vanaf donderdag twee dagen gesloten in verband met een positieve coronatest van een medewerker. Andere werknemers moeten zich laten testen voor de school weer open kan.

Directeur Romina Ferrari heeft de ouders van alle leerlingen een mail gestuurd, waarin ze de gang van zaken uitlegt en de wens uitspreekt om maandag weer open te kunnen.

Harry Dobbelaar van Stichting Zonova, waar de school onder valt, reageert donderdagochtend tegenover nieuwspartner AT5 op de situatie. "Het is een hele vervelende situatie, vooral voor de leerlingen en leraren. Uit voorzorg moeten mensen getest worden." Het gaat om ongeveer vijf tot acht medewerkers.

De GGD heeft toegezegd dat werknemers van de school uiterlijk zondag de uitslag van de coronatest krijgen.