De Kalverstraat en de Nieuwendijk in Amsterdam waren woensdagmiddag tijdelijk afgesloten, omdat de coronabanners van de gemeente vanwege de harde wind tot een gevaarlijke situatie leidden. De banners zijn inmiddels verwijderd en de straten zijn weer toegankelijk.

Onder in de coronabanners zitten stalen buizen die er door de wind uit kunnen vallen.

De ondernemers van de Kalverstraat balen ervan dat de straat ontruimd moest worden, maar zijn blij met het snelle handelen van de politie.

"Het is goed dat er zo snel gehandeld is door de hulpdiensten, want winkelend publiek moet niet gewond raken. Maar het is wel de zoveelste tegenvaller", zegt Pauline Buurma, straatmanager van de Kalverstraat, tegen nieuwspartner AT5.

"In de Kalverstraat hangen er alleen al zo'n dertig banners, dus we hoopten dat de buizen er snel uit gehaald konden worden. Er is blijkbaar niet goed over nagedacht dat de coronabanners ook stormbestendig moeten zijn."

De Kalverstraat werd in de afgelopen maanden al een paar keer afgesloten, maar dan om een andere reden. Door grote drukte konden mensen in de straat geen 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Vanwege die drukte besloot burgemeester Femke Halsema dat bezoekers van de Kalverstraat en Nieuwendijk een mondkapje moeten dragen. Die mondkapjesplicht geldt ook op een aantal andere drukke plekken in de stad, zoals in de Albert Cuypstraat.