In de Vechtstraat in het Amsterdamse stadsdeel Zuid heeft in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een schietincident plaatsgevonden, meldt de politie. Dinsdagmiddag vond er in dezelfde straat ook al een schietpartij plaats. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de twee incidenten.

De eerste schietpartij vond plaats rond 15.45 uur, de tweede schietpartij vond rond 4.00 uur plaats. Één man raakte gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en is aanspreekbaar.

De politie doet ter plaatse onderzoek. In de loop van de dag hoopt de politie met meer informatie te komen over het incident.

Schietpartij op klaarlichte dag

Dinsdag raakte op klaarlichte dag in dezelfde straat ook al een man gewond door een schietpartij. Het is niet bekend hoe hij er aan toe is. De dader sloeg op de vlucht en wordt nog gezocht.

Volgens Het Parool is het slachtoffer van de schietpartij op dinsdag Danzel S. uit Holendrecht. De 23-jarige man staat bekend als rapper Bigidagoe.

Agenten zetten een groot gebied af. Ook is een calamiteitencontainer van de politie in de straat neergezet en werd er enige tijd een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de schutter.