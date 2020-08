Een man is dinsdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in de Agatha Dekenstraat in de Kinkerbuurt. De politie is op zoek naar de man die na de steekpartij is gevlucht.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

De steekpartij zou volgens een politiewoordvoerder buiten op straat hebben plaatsgevonden. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding is geweest voor het steekincident.

De straat is afgezet om hulpverleners de ruimte te geven. De politie zal later onderzoek doen naar het incident.

De politie heeft een signalement afgegeven van de verdachte. Het zou gaan om een man met een donkere huidskleur. De verdachte droeg een licht beige jas, een donkerkleurige broek, witte schoenen, een bril en een zwarte pet.

Getuigen worden opgeroepen zich te melden.