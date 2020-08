Bij een schietpartij in de Vechtstraat in het Amsterdamse stadsdeel Zuid is dinsdagmiddag een man gewond geraakt. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is.

De dader is voortvluchtig. Getuigen laten aan nieuwspartner AT5 weten dat er veel agenten op de been zijn.

Twee ambulances en een mobiel medisch team zijn opgeroepen om het slachtoffer te behandelen.

Volgens Het Parool is het slachtoffer Danzel S. uit Holendrecht. De 23-jarige man staat bekend als rapper Bigidagoe.

Agenten hebben een groot gebied afgezet. Ook is een calamiteitencontainer van de politie in de straat neergezet.

De politie doet onderzoek en kamt de omgeving uit in de zoektocht naar de dader. Met een politiehelikopter is enige tijd gezocht naar de schutter.

Het gaat vermoedelijk om een man met een donkere huidskleur en dreadlocks. Hij droeg zwarte kleding met een capuchon.