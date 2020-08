De politie heeft maandag rond 18.00 uur een zwaargewonde man (40) aangetroffen aan het Christoffel Plantijnpad in de Amsterdamse wijk Slotervaart. Hij werd door een voorbijganger gevonden in een groenstrook langs de weg.

Zijn verwondingen geven voor de politie aanleiding om het als een misdrijf te onderzoeken, maar ook andere scenario's worden niet uitgesloten.

Het gaat vermoedelijk om iemand die een zwervend bestaan leidde, meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Op de plek waar de man gevonden werd, doen forensisch rechercheurs onderzoek.



De politie vraagt mensen die informatie hebben of iets opvallends gezien hebben in de omgeving van het park om contact op te nemen. Mensen met beeldmateriaal van bijvoorbeeld camera's of dashcams worden verzocht dit met de politie te delen.