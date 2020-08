De politie heeft maandag beelden gedeeld van een man die ervan verdacht wordt woensdagavond 22 juli nabij het Balboaplein in Amsterdam West een 25-jarige man in zijn been te hebben geschoten.

In de video zijn twee mannen te zien die wegrijden op een scooter. De bestuurder, een 35-jarige man, werd eerder al aangehouden. De politie denkt echter dat de man achter op de scooter de schutter is geweest.

De politie vraagt mensen die meer informatie over de man hebben om contact op te nemen. Het gaat om een man met een donkere huidskleur, die op de bewuste avond een zwarte jas en een spijkerbroek droeg.