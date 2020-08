Amsterdamse nachtclubs maken zich vanwege de coronacrisis grote zorgen over het eigen voortbestaan en roepen het Rijk op mee te denken over oplossingen. Volgens het Overleg van Amsterdamse Clubs (OAC), vertegenwoordiger van 26 nachtclubs, zijn er genoeg alternatieven om veilig de deuren te openen, maar worden die "nauwelijks serieus overwogen".

Pieter de Kroon, OAC-woordvoerder en eigenaar van Chicago Social Club op het Leidseplein, balanceren veel clubs op de rand van de afgrond.

"Bitterzoet, Lovelee, Jimmy Woo... Die kunnen allen niet opereren binnen de huidige regels, omdat ze niet over terrasjes of een café beschikken. Natuurlijk kan er een binnenconcept worden bedacht, maar het is heel lastig om dat te doen zonder regels te overtreden."

De Kroon is bereid om te praten over allerlei maatregelen: van mondkapjes op de dansvloer tot de aanschaf van de beste ventilatiesystemen. Als dat toch niet kan, dan wil het OAC meer steun om clubs open te kunnen houden. "De culturele sector krijgt wel subsidie, wij krijgen niks", aldus De Kroon.

De clubs zeggen zich in de steek gelaten te voelen en geen perspectief op verbetering te hebben. "We weten niet hoelang dit nog gaat duren", zegt De Kroon. "Amsterdam wijst naar Den Haag, maar Den Haag praat niet met ons. Zo ga je in tijden van crisis niet met elkaar om."