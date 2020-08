Acht leerlingen van het Spinoza Lyceum in Amsterdam-Zuid moeten in thuisquarantaine nadat een medeleerling besmet is geraakt met het coronavirus. Dat meldt Het Parool maandag op basis van een brief die zondagavond aan alle ouders is verstuurd.

Volgens de rector van het Spinoza Lyceum voelde de leerling zich vanaf donderdag niet lekker, waarna hij is thuisgebleven. Zaterdagavond kreeg hij te horen dat hij inderdaad besmet was met het coronavirus.

Het bron- en contactonderzoek van de GGD richtte zich op personen die woensdag langer dan vijftien minuten binnen een straal van 1,5 meter van de besmette leerling zijn geweest. Als gevolg daarvan moeten acht leerlingen en hun ouders in thuisquarantaine.

Het Spinoza Lyceum in Amsterdam-Zuid telt in totaal twaalfhonderd leerlingen.