Een winkeldief is maandagmiddag in de gracht bij de Stadhouderskade in Amsterdam gesprongen om de politie te ontvluchten. De man is nog niet gevonden.

Het incident gebeurde rond 12.15 uur. De politie en brandweer zijn nog met boten en duikers op zoek naar de dader.

Het is nog niet bekend uit welke winkel de man heeft gestolen en wat hij precies heeft buitgemaakt.