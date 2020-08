Een petitie tegen het schrappen van de subsidie voor Museum Ons' Lieve Heer op Solder aan de Oudezijds Voorburgwal is binnen twee weken meer dan dertienduizend keer ondertekend. De handtekeningen worden dinsdag overhandigd aan wethouder Touria Meliana van Cultuur.

Begin augustus werd bekend dat het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) geen subsidie meer toekent aan het museum over de oude katholieke schuilkerk aan de Oudezijds Voorburgwal.

Het was een klap in het gezicht voor de organisatie met 22 medewerkers, vertelde directeur Birgit Büchner eerder aan AT5. "Ons plan is goed beoordeeld, maar toen was het potje ineens leeg. Dat is behoorlijk frustrerend." Ze had om 700.000 euro per jaar gevraagd.

Het museum dreigt door de subsidiestop de deuren te moeten sluiten. Doodzonde, aldus de initiatiefnemers van de petitie.

Dat de petitie dinsdag wordt overhandigd, is geen toeval. Een dag later vergadert de raadcommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering in de Stopera. Eerder had ook oppositiepartij CDA zich al sterk gemaakt voor behoud van het museum.