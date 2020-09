Vermoedelijk twee personen hebben in de nacht van zondag op maandag een mislukte ramkraak gepleegd op een juwelierszaak aan de Zeilstraat in Amsterdam-Zuid. Het lukte de plegers van de ramkraak niet om in het pand te komen en iets buit te maken.

Het incident vond plaats rond 4.45 uur. Volgens getuigen vluchtten twee verdachten na de mislukte ramkraak weg op een motorscooter.

De bestelauto die werd gebruikt om de gevel in te rammen, stond bij de politie te boek als gestolen. De gevel van het pand is beschadigd geraakt.

De politie heeft geen aanhoudingen verricht en voert onderzoek uit bij het getroffen pand.