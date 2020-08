Een groot aantal agenten is vanavond in de buurt van Ganzenhoef in Amsterdam-Zuidoost op zoek geweest naar een verdachte van ongeveer zestien jaar oud. Er was een melding binnengekomen dat hij een mes bij zich had.

Volgens omstanders was er veel politie op de been en hing er een helikopter boven de wijk. Ook zouden agenten auto's hebben gecontroleerd.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er meerdere personen zijn gecontroleerd, maar dat er geen mes is aangetroffen. Wel bleek er iemand drugs op zak te hebben. Diegene is opgepakt.

Via Burgernet had de politie een signalement van de verdachte verspreid.