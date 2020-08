De Bijenkorf in Amsterdam gaat zaterdag weer open met een vervangend team van medewerkers. Het filiaal moest eerder deze week tien dagen sluiten van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, omdat meerdere medewerkers besmet waren met het coronavirus.

Alle medewerkers die tussen 8 en 18 augustus bij de Bijenkorf in Amsterdam hebben gewerkt zijn voor tien dagen in quarantaine gegaan.

In de tussentijd is een vervangend team opgesteld en is het pand volledig gereinigd. Medewerkers ontvangen bij binnenkomst een mondkapje dat verschillende keren per dag verwisseld wordt. Ook zijn de eerder genomen veiligheidsmaatregelen van kracht, zoals de 1,5 meter afstand, een beperkt aantal bezoekers en plexiglas schermen tussen de kassa's.

Tot 29 augustus zullen niet alle winkels in de Bijenkorf in Amsterdam, de zogenoemde shop-in-shops, geopend zijn. Ook zijn horeca- en cosmeticaservices tijdelijk niet beschikbaar. Daarnaast hanteert de Bijenkorf in Amsterdam aangepaste openingstijden.