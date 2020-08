De man die na het aantreffen van een overleden man in een bootje aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam werd opgepakt, wordt inmiddels verdacht van doodslag. Hij zou tijdens een brand het luikje van de kajuit hebben gesloten.

Het lichaam van de man werd begin juli in de boot aangetroffen. Later bleek dat het slachtoffer vermoedelijk overleden was aan een koolmonoxidevergiftiging, nadat er een kleine brand had gewoed. De verdachte is een paar weken later opgepakt in het Zwitserse Genève.

De rechter-commissaris bepaalde vrijdag dat de verdachte twee weken langer blijft vastzitten. Op dit moment kan volgens de rechter-commissaris niet met zekerheid worden gezegd dat de 28-jarige verdachte brand heeft gesticht.

Er zijn wel voldoende aanwijzingen voor doodslag vanwege het sluiten van het luik. De verdachte zou hebben geweten dat het 29-jarige slachtoffer nog in het brandende bootje was en er niet uit kon.

De zeilboot werd de laatste tijd gebruikt door dak- en thuislozen. De verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.