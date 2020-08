Een woning aan de Bernard Loderstraat in Slotermeer in Amsterdam is woensdag door ongeveer vijf gemaskerde mannen binnengevallen. De politie vermoedt dat de daders een ripdeal wilden plegen.

Omwonenden hoorden rond 5.00 uur veel kabaal. Vervolgens zagen ze in het mannen in donkere kleding wegrennen. Agenten kwamen ter plaatse, maar troffen niemand meer aan.

In de woning was tijdens het incident niemand thuis. De politie is op zoek naar getuigen of mensen met meer informatie.