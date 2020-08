Café Reality aan de Reguliersdwarsstraat en uitgaansgelegenheid Lofi aan de Basisweg zijn vrijdag vanwege het overtreden van de coronaregels op last van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam per direct gesloten. De sluiting geldt in ieder geval voor vier weken, meldt de gemeente.

Lofi is gesloten nadat toezichthouders in burger een groot aantal overtredingen hadden geconstateerd. Daarnaast zouden bezoekers gefaciliteerd worden om overtredingen te maken.

Bij café Reality werd verschillende keren opgemerkt dat op het buitenterras geen of onvoldoende maatregelen zijn genomen om bezoekers voldoende afstand tot elkaar te laten houden.

De twee zaken zijn gesloten op last van de burgemeester Halsema. De veiligheidsregio en de GGD hebben donderdag hun zorgen geuit over de recente stijging van het aantal besmettingen in de regio. De clusters van besmettingen worden vooral gezien op feestjes, in de familie- en privésfeer en in de horeca.