Verschillende mensen staan vrijdagochtend in een lange rij voor de deur van de Ajax Fanshop bij de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam voor het nieuwe Europese uitshirt.

De Ajacieden stonden donderdag ook al in de rij voor het shirt. Ajax liet donderdag rond 22.45 uur via Twitter weten dat er bij de Ajax Fanshop nog een beperkt aantal tenues te koop is. De rij is vrijdag nog langer dan die van donderdag.

Het zwarte shirt met de gouden opdruk staat symbool voor de eerste Europa Cup I-winst van Ajax in 1971, wat komend seizoen vijftig jaar geleden is.

De shirts worden ook al te koop aangeboden via Marktplaats. Een daarvan wordt aangeboden voor 150 euro.