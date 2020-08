Burgemeester Femke Halsema liet donderdagmiddag in een gesprek met de politieke partijen over de aanpak van de coronacrisis weten dat er nog geen boetes zijn uitgedeeld voor het niet dragen van een mondkapje in Amsterdam.

Het niet voldoen aan de mondkapjesplicht na een waarschuwing kan uiteindelijk een boete opleveren van 395 euro, vertelt burgemeester Halsema. Een boete kan in dat geval worden opgelegd op grond van het niet houden van afstand en op grond van het niet opvolgen van een bevel van een ambtenaar in functie. Tot nu toe zijn er volgens Halsema nog geen boetes uitgedeeld voor het niet dragen van een mondkapje in Amsterdam.

Door het ontbreken van een zogeheten feitcode, kan de boete niet vergeleken worden met het niet dragen van een mondkapjes in het openbaar vervoer. Die boete is 95 euro. Tijdens het gesprek werd duidelijk dat er inmiddels wel een feitcode zou zijn. Wanneer het boetebedrag naar 95 euro gaat, is niet duidelijk geworden.

Volgens Halsema is een stedelijke mondkapjesplicht nog niet aan de orde. Momenteel gaat het alleen nog om een kleinschalig experiment in aangewezen gebieden in Amsterdam en Rotterdam. Ook een avondklok is wat de burgemeester betreft voorlopig niet nodig.