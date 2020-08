De politie heeft na een achtervolging door de Spaarndammerbuurt in Amsterdam een automobilist aangehouden die eerder een stopteken negeerde.

De automobilist kreeg een stopteken vanwege afwijkend rijgedrag. Hierna reed de bestuurder met hoge snelheid weg, waarna een achtervolging volgde. Halverwege de achtervolging is de bijrijder uit de auto gesprongen.

Op de hoek van de Oostzaanstraat en Zaanstraat is de automobilist te voet verder gegaan en naar een bouwterrein gevlucht. Daar heeft de politie de bestuurder van de Smart kunnen stoppen.

De automobilist is aangehouden voor het negeren van een stopteken. De bijrijder is niet aangehouden. Waarom de bestuurder en bijrijder op de vlucht sloegen, is niet bekend. De auto is in beslag genomen door de politie voor onderzoek.