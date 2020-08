Een 25-jarige man is woensdagavond zwaargewond geraakt bij een val van een elektrische step op het fietspad van de Gerben Wagenaarbrug in het Amsterdamse stadsdeel Noord.

Een getuige zegt dat de man met zijn step een stoeprand raakte en daardoor hard ten val is gekomen.

Een traumahelikopter kwam ter plaatse om snel medische hulpverlening te kunnen bieden. Het slachtoffer is vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat.

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie heeft onderzoek gedaan naar het ongeluk. De elektrische step is in beslag genomen.