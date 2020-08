Een negentienjarige Amsterdammer is woensdagavond rond 22.45 uur neergeschoten op de Hagedoornweg in Amsterdam. Het slachtoffer raakte hierbij zwaar gewond. De recherche is op zoek naar getuigen.

De politie ontving een melding over een man op een scooter zonder kentekenplaten in de omgeving van de Distelweg.

Onderweg naar de locatie hoorden de agenten echter van het operationeel centrum dat een man was neergeschoten op de Hagedoornweg. Het slachtoffer bevond zich in een auto. De dader is weggereden op een scooter.

De recherche is op zoek naar getuigen of eventuele camerabeelden van het schietincident.