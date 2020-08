Het aantal WW-uitkeringen in de regio Amsterdam is met 53 procent gestegen sinds de uitbraak van COVID-19. Dat blijkt donderdag uit cijfers van UWV.

In totaal ontvangen 29.048 mensen in en rond Amsterdam een uitkering. Dat zijn er 231 meer dan een maand geleden.

Voor de zevende maand op rij groeit het aantal WW-uitkeringen in de regio, waar naast Amsterdam ook de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmerliede, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Spaarnwoude, De Ronde Venen en Uithoorn toe behoren.

De werkloosheid in de Amsterdamse regio loopt sneller op dan in de rest van het land. Dit komt met name omdat veel mensen in de omgeving in sectoren werken die het hardst worden getroffen door de crisis, zoals horeca en toerisme.